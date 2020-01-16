شكوك حول مشاركة رونالدو في مباراة يوفنتوس المقبلة

المستقلة / حسام الدين جمال / تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، في المباراة المقبلة لفريقه أمام بارما في الدوري الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس نظيره بارما، الأحد المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، بملعب أليانز.

وغاب رونالدو عن تدريبات اليوفي، الخميس، ما تسبب في إثارة الشكوك حول جاهزيته لمواجهة بارما.

وقالت النسخة الإيطالية من موقع “Goal” أن رونالدو يعاني من مشكلة في الجيوب الأنفية، تسبب في غيابه عن المباراة الماضية ضد أودينيزي في دور الـ16 لكأس إيطاليا، التي فاز بها اليوفي 4-0.

وشارك رونالدو (34 عاما) في 23 هدفا مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 3 أهداف.

ويعتلي يوفنتوس، حامل اللقب، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48، فيما يقع بارما في المركز السابع بـ28 نقطة.