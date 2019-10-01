شكوك بشأن مشاركة ميسي في مواجهة الانتر

(المستقلة)..أوضح المدير الفني لفريق نادي برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي موقف بعض لاعبيه، أبرزهم ليونيل ميسي، من المشاركة في مباراة إنتر ميلان المقبلة.

ويستقبل الفريق الكتلوني نظيره الإنتر الإيطالي على ملعب كامب نو في كتلونيا مساء الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة “ميسي وديمبيلي؟ علينا أن ننتظر التدريبات. ديمبيلي قام بعمل بسيط أمس، وليو أكثر من نصف تدريب بقليل. سنرى ما إذا كان بإمكانه إنهاء التدريب اليوم. ما زلنا لا نعرف. أنسو، جوردي ألبا وأومتيتي لن يكونوا حاضرين”.

وعن مركز أنطوان جريزمان المهاجم الفرنسي المميز في الملعب، قال “يبدو أنني أراه أكثر في الجانب الأيسر أو في العمق. جريزمان يمكنه أن يلعب على اليسار لأنني رأيته في هذا المكان وهو يقوم بعمل جيد”.

كما تراجع فالفيردي عن تصريحه الذي أثار الكثير من الجدل والسخرية عندما قال أنه لا يهتم بالإعداد البدني للاعبين، حيث قال في المؤتمر الصحفي اليوم “الإعداد البدني هو مهم للغاية”.