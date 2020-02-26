شكوك بأن علاوي قدم منهاجه الوزاري لـ أرباك الكتل والنواب

المستقلة … رجح المحلل السياسي، مجاهد الطائي، عدم مرور الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب غداً الخميس.

وقال الطائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يقدم خلال منهاجه الوزاري، اسماء كابينته الوزارية على البرلمان”.

وأوضح أن “علاوي فعل ذلك كي يربك الكتل والنواب، خاصة بعدما أعلن عن وجود مخطط لإفشال حكومته، لذا لا اعتقد أنه سيمر يوم الخميس”.

يذكر ان علاوي حذر من وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات.