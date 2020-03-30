شكل رئة رجل سليم بعد إصابته بكورونا

المستقلة /نشرت “ديلي ميل البريطانية” فيديو وصورة لرئة خمسيني كان يتمتع بصحة جيدة قبل إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت أن المريض نقل إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن بعد أن ساءت حالته الصحية عقب أيام من ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا بحسب (لبنان 24).

وقد التقط الأطباء فيديو لصدر المريض باستخدام التصوير الثلاثي الأبعاد، حيث يظهر بقعاً صفراء في رئتي المريض توثق الأجزاء الملتهبة من الرئة، مما يعكس السرعة الكبيرة في انتشار الفيروس الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً.

واللافت أن المصاب البالغ 59 عاماً لم يكن يعاني قبل التقاط العدوى من مشكلات صحية خطيرة، بل كان مصاباً فقط بارتفاع ضغط الدم، لكنه الآن يرقد في وحدة العناية الفائقة.