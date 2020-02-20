شكران مرتجى وسلاف فواخرجي وأمل عرفة بمسلسل جديد

المستقلة /تستعد الممثلة السورية شكران مرتجى لتصوير مشاهدها الأولى من مسلسل “شارع شيكاغو” خلال الأيام القليلة القادمة مع المخرج محمد عبد العزيز.

وكشفت لموقع “الفن” أنها تؤدي شخصية “ستيلا” وهي صاحبة “تياترو”، وتربطها مشاهد مشتركة مع الممثلتين السوريتين سلاف فواخرجي ومهيار خضور، مشيرة إلى أنها عادت لتلتقي بفواخرجي منذ لقائهما في مسلسل “بانتظار الياسمين” عام 2015.

كما كشفت أن هذا العمل سيعيد اللقاء بينها وبين سلاف فواخرجي وأمل عرفة، حيث التقيا آخر مرة في مسلسل “ذكريات الزمن القادم” عام 2003، أي بعد حوالي 17 عاماً.

ويعد هذا العمل الوحيد لشكران مرتجى خلال الموسم الرمضاني الحالي.