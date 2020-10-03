شكران مرتجى تهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي: الكره معبي قلوبكم

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة السورية شكران مرتجى ، عن إستيائها من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين ينتقدون نجوم الفن ، ويقيدون حريتهم ويتحكمون فى حياتهم الشخصية ، بشكل مباح ، دون مراعاة لمشاعرهم.

وإنتقدت شكران هؤلاء ، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام ، قائلة :” بتعزي حدا بقولوا منافق ، بتبارك لحدا بقولوا منافق، بتقول لمريض حمدلله على سلامتك منافق بيراقبوك عالخطوة و بيبعتولك عالخاص…ناس فاضية، طيب أنا مو حرة؟ إنت ياعيونى لاتنافق”.

وأضافت: “مين قلك إنت و هي أن حياة ومشاعر الفنان مباحة ويكم تحكموا عليها ، و أنتوا متخفيين ورا أسماء و صور مزيفة ، ليش الكره معبي القلوب…لسا بتقولوا 2020 مو منيحة، لك أنتوا اللي مو مناح الحياة كارما.. و كل شي منعمله رح يرجعلنا… و الله شايف شو عم نعمل”.

وإختتمت:” هالحكي مو مشان حدا يقلي ولايهمك وحياتي ولاتردي ، شكراً سلف ، هالحكي لننتبه ونحنا عم نعلق لأي حدا نحترم الناس ومشاعرها نفكر إنه حلوة المحبة إنه هي مساحتي الخاصة وجدت للتواصل الإجتماعي وماحدا يقلي بلوك المشكلة كتار بيزعلوا والله بيزعلوا”.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة السورية شكران مرتجي ، حاليا تصوير مسلسل البيئة الشامية “حارة القبة” تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة “عاج”.