شكران مرتجى تدخل المستشفى بعد آلام مُبرحة

خضعت الفنانة السورية، شكران مرتجى، الأحد، لعملية جراحية، استأصلت خلالها المرارة في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، بعد دخولها ليل الأمس بحالة إسعاف، نتيجة الآلام التي داهمتها فجأة، بدرجة قوية جدًا.

وترقد شكران مرتجى في المستشفى، لتلقى العناية الطبية، حتى تتحسن حالتها وتغادر إلى منزلها بفترة نقاهة، لاستعادة نشاطها الفني بحسب ماصرحت لمجلة “في الفن”.

وتنتظر مرتجى عرض مسلسل “شارع شيكاغو” الذي تؤدي خلاله شخصية ستيلا صاحبة تياترو، وستظهر ضمن مرحلة الستينيات من العمل الذي يتحدث عن مرحلتين زمنيتين، إحداهما في الستينيات، والثانية في العصر الحالي.

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: دريد لحام، وعباس النوري، ونادين خوري، ومهيار خضور، وسلاف فواخرجي، وشكران مرتجى، ونظلي الرواس، وغيرهم.