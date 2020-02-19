شقيق فنانة عراقية.. اختطاف مسعف من ساحة التحرير ببغداد

المستقلة /للمرة الثانية، تعرض المسعف العراقي إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين، للخطف من ساحة التحرير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسعف الشاب وهو مختطف، وأكدوا أن مجموعة من عناصر اختطفته من الساحة وقامت بتعذيبه وإرسال صوره إلى عائلته للضغط عليهم لدفع فدية مالية.

وأشار ناشطون إلى تطور عمليات الخطف، وعناصر تقوم بتعذيب المختطفين وتصويرهم، وإرسال صورهم إلى أسرهم.

وطالب مغردون عراقيون قوات الأمن ورئيس الوزراء السابق والمكلف، بسرعة التحرك وإنهاء هذه الفوضى الأمنية.

الفنانة آلاء حسين، أكدت من جانبها، على حسابها على موقع “إنستغرام” خبر الاختطاف وقالت إن العائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية، وكتبت: “الى كل الاهل و الاصدقاء والزملاء والصحفيين شكراً للتواصل و اعتذر عن الرد او التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة”.

وكانت حسين قد قالت سابقاً إنها تتعرض هي وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهم المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.