شقيقة دنيا بطمة تسب العراقيين

تسببت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، في إحراج ناشط مواقع التواصل السعودي ريان جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو “لايف” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.

وقالت سارة: “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق”، وفي محاولة من ريان جيلر لتدارك الموقف، قال: “أهل العراق على راسي هم فئة كبيرة من جمهوري.. أنا مالي دخل باللي بتقوليه.. خلاص يا سارة .. أحب أقول للعالم كبروا راسكم”.

ولكن واصلت سارة بطمة هجومها على أهل العراق، معلقة: “يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم.. انتوا الي دمرتوه عشان الفلوس..أنا تاج راسكم.. أنا ما أبلعهم.. اهل العراق هم أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم واسوأ ان شالله”.

ودفع موقف سارة، ريان جيلر بأن يقدم إعتذاره للشعب العراقي، عبر تطبيق الستوري الخاص بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، معلقًا: “العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض”.

وسبق وأن أثارت سارة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ضجّة عارمة بعد حديثها عن تورط شقيقتيها دنيا وابتسام في حساب حمزة مون بيبي المعروفة إعلاميًا بقضية “عصابة حمزة مون بيبي”، وذلك من خلال تلميحها بوقوف منى السابر والدة حلا الترك وراء الترويج لتورطهما بتلك القضية.

وظهرت سارة، برفقة ناشط ريان جيلر، في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” قالت فيه: “دنيا وابتسام مزيانين ما فيهم شي حاجة وكل اللي صاير عنهم إشاعة وإحنا عارفين من وراء هذه الإشاعة ونقولها خلاص مليتي الطوير طارت برزاقها”.