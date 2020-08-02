شقراء السيارات سوبركار بلوندي تستكشف ساحة سيارات خردة مذهلة في دبي

صحيح أن الإمارات العربية المتحدة مليئة بالترف والفخامة، ولكن المذهل هو أن هذا الواقع يطبّق أيضاً على ساحات الخردة فيها، حيث وجدت سوبركار بلوندي مؤخراً ساحة خردة تضم العديد من السيارات الفاخرة والخارقة.

ساحة خردة السيارات في دبي

تتواجد هذه السيارات في ساحة الخردة بسبب تعرض أغلبها لحوادث قوية جعلتها غير صالحة للقيادة، حيث تترك هناك حتى يأتي وقت عرضها في مزاد وبيعها، لتتحول إلى قطع غيار لاحقاً.

من جهة أخرى، وصلت بعض السيارات التي تبدو بحالة جيدة إلى هذه الساحة فقط لأن ملاكها لم يعودوا قادرين على دفع نفقاتها الشهرية، لذا يتم مصادرة السيارات منهم وتترك في هذه الساحة حتى يتم بيعها لمالك آخر.

الكثير من هذه السيارات كانت طرفاً في حوادث مؤلمة للغاية، أبرزها إحدى سيارات مرسيدس G63 التي تم ثني سقفها، إضافة إلى وجود سيارة مرسيدس أخرى من نوع CLA دُمر جانبها الأيمن بالكامل.

هذا، ووجدت سوبركار بلوندي فيراري 612 بحالة جيدة، حتى أن مالكها السابق نسى 500 درهم بداخلها، أسفل الواقي الشمسي عند مقعد الراكب الأمامي.

تضمنت السيارات المتواجدة بحالة رائعة في الساحة مرسيدس AMG G63 وفيراري كاليفورنيا T، حيث من المنتظر عرض كافة هذه السيارات للبيع عبر مزاد خاص على الانترنت، ما يسمح للكثيرين بامتلاك سيارات فاخرة بتخفيضات كبيرة.