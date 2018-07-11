شقة عّم نجيب ينضم لعروض بيت المسرح بالمهرجان القومي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عرض ” شقة عّم نجيب” من إنتاج فرقة مسرح الغد، ينضم للعروض التي رشحها البيت الفني للمسرح للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١١، و التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين ١٩ يوليو إلي ٢ أغسطس، و ذلك عقب اعتذار عرض ” إضحك لما تموت” من إنتاج فرقة المسرح القومي عن المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لظروف خاصة بفريق عمل العرض.

و كان البيت الفني للمسرح قد شكل لجنة مستقلة لاختيار العروض المرشحة للمشاركة بالمهرجان من ضمن عروض البيت الفني للمسرح ، و التي أنتجت في الفترة ما بين ١٥ مايو ٢٠١٧ الي ١٥ مايو ٢٠١٨ طبقا لقواعد المهرجان.

جدير بالذكر أن عرض ” شقة عّم نجيب” من تأليف سامح مهران، بطولة نجوم مسرح الغد هبة توفيق،شريف عواد، خضر زنون ،أحمد نبيل ،مروة يحيى ،سلمى رضوان، ريهام السيد، موسيقى ياسمين فراج، ديكور وأزياء نهاد السيد، و من إخراج جلال عثمان.