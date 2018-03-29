شقة جينيفر لوبيز الجديدة بسعر 15 مليون دولار فقط

(المستقلة)..دفعت الممثلة والمغنية الأمريكية “جينيفر لوبيز” وحبيبها “اليكس رودريجيز”، اللاعب السابق في فريق يانكيز، مبلغ 15.316 مليون دولار لشقة فاخرة تقع في ناطحة سحاب”432 بارك افنيو” المتواجدة في مانهاتن نيويورك ، وهي أطول برج سكني في العالم، وأغلقت الصفقة في شهر شباط/فبراير.

تبلغ مساحة منزل “لوبيز” و” رودريغيز” الجديد حوالي 4000 قدم مربع يتألف من ثلاث غرف نوم و 4 حمامات، ويقع المبنى في Park Avenue بين شارعي 56 و 57 ، ويوفر إطلالات مذهلة وخلابة على المدينة وسنترال بارك.

كما يمكن للمقيمين التمتع بوسائل الراحة الفاخرة التي يقدمها المبنى والمتوافرة في مساحة تصل إلى ما يقرب الـ30 ألف قدم مربع تضم ؛ غرفة استراحة، ومطعم خاص ، وحمام سباحة داخلي بطول 75 قدم ، ومركز للياقة البدنية ومقصورة للعروض ومشاهدة الفعاليات ، حسب موقع “StreetEasy”.

ويذكر أن الثنائي اشتريا الوحدة من خلال شركة محدودة المسؤولية.