شفاء سبعة حالات من الاصابة بفايروس كورونا في كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاحد ، عن شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفايروس كورونا في المحافظة من اصل 66 اصابة .

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) تماثل ( 7 ) مصابين ب‍فيروس كورونا للشفاء ( 4 ذكور و3 أناث ) ،، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 18) حالة “.

وأضاف أما “الحالات الـ ( 42 ) المتبقية فهي قيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ” ، ويتلقون الرعاية الصحية المكثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية “.

واشار الى إنه ” تم سحب ( 40 ) نموذج لحالة مشتبه بها ، وإرسالها الى مختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس “.