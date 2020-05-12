شفاء خمسة حالات من فايروس كورونا بينهم اربعة اطفال  في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن شفاء 5 حالات من فايروس كورونا بينهم 4 أطفال ، ومغادرتهم ردهة الحميات .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية شهدت مغادرة 5 حالات شفاء من فايروس كورونا ، بينهم 4 أطفال نصفهم اخوة وتتراوح اعمارهم بين ( 3- 9 ) سنوات والحالة الخامسة بعمر 63 عاما “.

واضاف إن “الاصابات المتبقية في الردهة ( 13 ) حالة قيد العلاج “.