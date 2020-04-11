شفاء ثمانية مصابين بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء اليوم السبت ، شفاء ثمانية مصابين بفيروس كورونا .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت للمرة الثانية شفاء ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا حسب ما اكده مختبر الصحة العامة في بغداد “.

واشار الى ان ” سبع حالات تماثلت للشفاء هي من منطقة الثورة في الناصرية ، والحالة الثامنة من منطقة السائح غربي مدينة الناصرية “.

ولفت البيان الى ان ” عدد الحالات التي شفيت من كورونا في المحافظة منذ تفشي الفيروس لغاية اليوم بلغ 12 حالة شفاء .