شفاء المصاب الوحيد بكورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..إعلن رئيس خلية الأزمة في ميسان علي دواي عن شفاء المواطن الميساني الوحيد المصاب بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى وبصحة جيدة.

واشار دواي في بيان،اليوم الاحد، الى ان الرعاية الصحية والعلاج الذي تلاقه المصاب قد ساهم في شفائه، مؤكدا بان المصاب خرج من المستشفى وبحالة جيدة .

وشكر الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجميع وخصوصاً المرابطين الأبطال من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية في دائرة صحة ميسان.

من جانبه اعلن مدير صحة ميسان علي العلاق عن خلو محافظة ميسان من اي إصابة مؤكدة.