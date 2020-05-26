شفاء العامل الاسيوي بمصفى كربلاء من فايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، شفاء العامل الاسيوي في مصفى كربلاء النفطي من فايروس كورونا ومغادرته ردهة الحميات بموازاة مواطن اخر كسب الشفاء التام “.

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية شهدت شفاء حالتي ومغادرتهم بعد كسب الشفاء التام “.

وأضاف إن “الحالة الأولى للعامل الآسيوي في مصفى كربلاء ، والثانية لمواطن بعمر ( 27) عاماً “.