شفاء الأردني المصاب بكورونا

المستقلة /أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأخيرة، لأول مصاب بفيروس كورونا في المملكة وزميله المتواجدين بالعزل الصحي في مستشفى الأمير حمزة، أثبتت خلوهما من الفيروس.

وقال جابر، مساء اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات التي أجريت للمصاب وزميله كانت سلبية للفيروس، أي أن جسديهما خاليين منه تماماً.

 

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وأضاف أنه سيتم إعادة الفحص للمصاب وزميله يوم الجمعة المقبل، وذلك عملاً بنظام الفحوصات المتبع لدى منظمة الصحة العالمية، بضرورة أن تعاد الفحوصات بعد أربعة أيام من آخر فحص للتأكد من النتيجة.

 

وقال إنه وفي حال تطابق نتيجة الفحص ليوم الجمعة مع نتائج الفحص التي أجريت ، سيتم إعلان شفاء المصاب وإخراجه وزميله من العزل الصحي، والسماح لهما بمغادرة المستشفى.

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