شغب مباراة الجيش الملكي والرجاء يتسبب في إصابة العشرات

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تسبب أحداث الشغب، التي وقعت عقب نهاية مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، مساء الأربعاء، في الجولة الـ15 من الدوري المغربي للمحترفين، في إصابة العشرات من جماهير الغريمين، كما اعتقلت الشرطة الكثير من المشجعين.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وتعرض مصور صحفي لإصابة في الرأس بسبب إلقاء ألعاب نارية خلال المباراة التي حضرها أكثر من 25 ألف متفرج، قبل أن تندلع اشتباكات بين أنصار الفريقين في محيط استاد مولاي عبد الله بالرباط عقب المباراة.

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وأصيب الكثير من أنصار الفريقين بجروح وكسور، وتم نقل العشرات إلى المستشفى، فيما تدخلت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة لفض الاشتباكات.

يذكر أن هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 69 عن طريق المهاجم الإيواري جوزيف جنادو.

وبهذا الفوز تقدم الجيش الملكي إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي، رافعا رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة، فيما توقف رصيد الرجاء البيضاوي عند 25 نقطة في 14 لقاء، ليحتل في المركز الرابع.