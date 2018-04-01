موتورولا تحتفل بمرور 45 عاما على أول مكالمة هاتفية خلوية

(المستقلة) … تحتفل شركة موتورولا، الثلاثاء المقبل الموافق 3 أبريل، بمرور 45 عاما على إجراء أول مكالمة هاتفية خلوية على كوكب الأرض، حيث تم إجراء أول مكالمة فى 3 أبريل 1973 فى مدينة نيويورك، على أول هاتف محمول فى العالم، وهو النموذج الأول الذى صممته موتورولا وكان يحمل اسم DynaTAC.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فترغب شركة موتورولا فى الاحتفال بهذه الذكرى من خلال تقديم عرض مذهل للعملاء الأمريكيين، حيث ستبدأ الشركة اعتبارا من 3 أبريل، ببيع هواتف ذكية معينة بسعر يصل إلى 150 دولار، إلا أنه ليس من المعروف فى وقتنا الحالى ما هى الهواتف المحمولة التى سيجرى تضمينها فى هذا العرض.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تطلق تخفيضات تصل إلى 150 دولار على بعض الهواتف مثل Moto Z2 Play وMoto Z2 Force وغيرها من الهواتف الذكية الأخرى.