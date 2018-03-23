شريهان تصور مسرحيات عن نساء مؤثرات في التاريخ

(المستقلة)..كشف الكاتب مدحت العدل عن تغييرات طرأت على مشروع عودة الفنانة شريهان إلى عالم الفن، مؤكدًا أنّ المشروع الأصلي تضمّن إنتاج 13 مسرحية عن نساء مؤثّرات في التاريخ، ولكن بعد الانتهاء من المسرحية الأولى، تبيّن صعوبة تنفيذ المشروع، وتقرر اختصاره إلى أربعة عروض مسرحية كحد أقصى.

ونفى العدل ما تردد مؤخرًا بشأن تراجع شريهان عن قرارها بالعودة لعالم الفن، مؤكدا تصوير مسرحية عن أيقونة الموضة كوكو شانيل، واستعداد شريهان لتصوير مسرحية أخرى عن مارلين مونرو، مع وجود مشروع عن شجرة الدر، ولكنه ألمح للتراجع عن تقديم المشروع كاملًا كما كان مخططًا له، حسب موقع مجلة سيدتي.

قال في تصريحات هي الأولى عن الموضوع لبرنامج TheInsiderAr سيكون إنجازًا كبيرًا أن نقوم بتصوير ثلاث أو أربع مسرحيات، لأنّ من الصعب الوصول لعدد 13 مسرحية، ولكن هناك وعد بأنّ المسرحيات التي يتم تصويرها لن تقل فنيًّا عن مثيلاتها في أمريكا.

يشار إلى أنّ تعاقد شريهان مع شركة العدل جروب جاء بعد غياب 15 عامًا عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم شريهان 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثّرت في التاريخ، من بينهنّ: الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو ، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل ، وماري، وكولن، ورابعة العدوية، وحتشبسوت، وأنديرا غاندي، وتم التعاقد على عرضها حصريًّا على شبكة قنوات DMC المصرية، وكان من المقرر البدء في إذاعتها ضمن سهرات موسم دراما رمضان 2018، ولكن لم يتم تأكيد الموعد حتى الآن.