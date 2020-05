شريهان تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بفيديو عن حفل زفافهما

View this post on Instagram

إسمك وحده يكفي!!! سعادة وإحترام وفخر #عادل_امام .. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك. #شكراً #عادل_إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيئ و #تاريخ #مصري مشرف لنا⠀ ⠀ كل سنة وأنت #عادل_امام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة .. 🤍 #شريهان