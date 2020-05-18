شريهان تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بفيديو عن حفل زفافهما

(المستقلة).. احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد النجم عادل إمام ال 80 بطريقة مميزة، حيث اختارت صورة من حفل زفافهما ضمن أحداث فيلمهما الشهير” خلي بالك من عقلك” وقامت بعرضها بتقنية الفيديو، ووجهت رسالة مؤثرة جدا.

ونشرت شريهان الفيديو على حسابها بموقع إنستغرام معلقة: اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام.. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك.

تابعت قائلة: شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا.. كل سنة وأنت في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة”.

يذكر أن شريهان تمنح زميلها عادل إمام مكانة خاصة جدا، وسبق أن احتفلت بعرض الحلقة الأولى من مسلسله الجديد “فلانتينو”، واستعرضت أولا مشهدا مؤثرا من أحداث الحلقة، ثم قالت بعدها إنها غير قادرة على الانتظار وتريد أن تعبر عن إعجابها بالمسلسل وبموهبة مؤلفه أيمن بهجت قمر.

شريهان غردت عبر حسابها على موقع تويتر بسرد المشهد الأبرز في الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو قائلة: بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!!

تابعت قائلة: دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم #ڤالنتينو 2020 بإختصار #عادل_إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس #مصر لا والله للعالم أجمع، ربنا يطولنا في عمرك اللهم أمين يارب العالمين ..دهب مصري أصيل #عادل_إمام #فالتتينو #2020

وغردت بعدها قائلة: حاولت أنتظر ما قدرتش!!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد!!! 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن “كبير يا أيمن” كبيرقوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل #فالنتينو #أيمن_بهجت_قمر #رامي_إمام #رمضان 2020 .

ورد عليها المؤلف ايمن بهجت قمر: يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه وبخير ويارب نشوفك بقى في رمضان ٢٠٢١

وكانت شيريهان أول من تصدى للشائعات المتكررة التي طالت زميلها الفنان عادل إمام سواء بالمرض أو الموت، وأطلقت تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع تويتر لجمع الدعوات للفنان الملقب داخل الوسط الفني المصري ب “الزعيم” ناشدت فيها الله أن يحفظ إمام وأسرته من المرض.

شريهان غردت قائلة: اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة.. حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك ولنا جميعًا أسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. “ربنا يحفظك” عادل إمام”.