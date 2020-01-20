شريهان تحتفل بحصول ابنتها على الماجسيتر: “فخورة أن أكون والدتك”

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة الكبيرة شريهان ، عن سعادتها ، بتفوق إبنتها الكبري “لؤلؤة” وحصولها اليوم ، على درجة الماجسيتر، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت شريهان صورا ، من مناقشة رسالة الماجستير،وعلقت قائلة :”واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير”.

وأضافت فى تغريدة أخرى ،قائلة:”شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانة وتعالى وبشكرك أنتي يالولوة، اليوم أنا فخورة اني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتي إبنتي الرائعه الجميلة في كل شيئ تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً.

وتابعت:” يا من كنتي أنتي ذات الخمس سنوات أقوى من أقوى مسكن ودواء، يا من كنت أتنفسها لأحيا من آجل والدها وآجلها.. اليوم أنا بشكرك حبيبتي!! اليوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بأعظم تقدير وأعظم شهادة وأكبر نجاح وتفوق .. أشكرك يا لولوة شرفتيني وأكرمتيني أمام ربي والدك ونفسي وأمام العالم “.

وفى سياق آخر ، من المقرر أن تعود الفنانة شريهان، للاجواء الفنية مرة أخرى،بعد غياب أكثر من 25 عامًا، وذلك من خلال بمسرحية كوكو شانيل التى تجسد فيها قصة حياة الأخيرة واسهاماتها فى مجال الموضة والأزياء.

يذكر إلى أن “لؤلؤة” هي ابنة الفنانة شريهان الكبرى من زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، كما أنجبت منه ابنة أطلقت عليها اسم “تالية القرآن”.