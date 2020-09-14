شروط عودة أداء مناسك العمرة

المستقلة / أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، مع فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، تتمثل الشروط في حصول الراغب في أداء العمرة على “تصريح أداء” من الجهة المعنية.

ومن المقرر أن يتم بناء خطة العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة.

كما ستعمل الوزارة على استلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتمادا على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فيروس كورونا