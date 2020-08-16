شركة Lucid Motors ستكون أقوى منافس لمركبات تسلا الكهربائية

المستقلة … أعلنت شركة Lucid Motors الأمريكية اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الجديدة التي ستكون أقوى منافس لمركبات تسلا الكهربائية.

وخلال تطوير مركبة Lucid Air الجديدة حاول المصممون جمع العديد من المواصفات فيها لتكون سيارة أنيقة وعصرية ومريحة بنفس الوقت، إذ صمموا الهيكل ليكون انسيابيا بشكل كبير لضمان احتكاك أقل مع الهواء وتوفير استهلاك الطاقة وزيادة السرعة أثناء الحركة، كما صمموا القمرة من الداخل لتكون واسعة كما في السيارات الفاخرة.

والأهم من كل ذلك هو أن هذه السيارة وبعد التعديلات التي أدخلت عليها مؤخرا أصبحت قادرة على قطع مسافة 832 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة للبطارية.