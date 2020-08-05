شركة يابانية تصنع كمامة ذكية تتصل بالهاتف المحمول

(المستقلة)..نجحت شركة يابانية في ابتكار كمامة ذكية يمكن إيصالها بشبكة الإنترنت، مما يمنحها العديد من المزايا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ووفقاً لما ذكرته تقارير علمية، فإن شركة دونات روبوتيكس اليابانية ابتكرت كمامة تعطي مرتديها تعليمات معينة بشأن التباعد الاجتماعي، الذي صار ضرورياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

مزايا الكمامة الذكية الجديدة

وأوضحت أن هذه الكمامة الذكية يتم وضعها فوق الكمامة التقليدية، حيث يمكنها أن تتصل بالهاتف الذكي من خلال تقنية البلوتوث، وهي قادرة على إجراء المكالمات وتحويل الكلام إلى رسائل نصية، وكذلك تضخيم صوت مرتديها.

وتضم هذه الكمامة الذكية العديد من المزايا، مثل إمكانيتها ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى هي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والكورية والتايلاندية والفيتنامية والإندونيسية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لهذه الكمامة الذكية أن شركته تبحث عن فرص لبيع الكمامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مضيفاً أنهم يخططون لطرحها للبع بحلول الشهر القادم.

وأشارت التقارير إلى أن سعر الكمامة الذكية يبلغ حوالي 40 دولار، لافتة إلى أن شاريها سيتعين عليه أن يقوم بتحميل تطبيق ذكي للكمامة على هاتفه من أجل تشغيلها.