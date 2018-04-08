شركة وان بلس تعمل على إطلاق أول سماعة أذن لاسلكية تابعة لها

(المستقلة) … كشف تقرير جديد عن أن شركة OnePlus الصينية المصنعة للهواتف الذكية، تعمل حاليًا على تطوير زوج من سماعات الأذن اللاسلكية، حيث ظهرت كـ شهادة تسجيل تشير إلى وجود منتج يسمى OnePlus Bullets Wireless، ونظرًا لأن الشركة لديها بالفعل سماعات عادية تحمل اسمBullets، لذلك فيبدو هذا أن المنتج الجديد سيكون النسخة اللاسلكية منه.

ووفقًا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإنه ليس من المعروف ما إذا كانت السماعات ستكون لاسلكية بالكامل أم سيكون زوجين سماعات مرتبطين بالسلك، إلا أن وان بلس كانت قد أشارت فى السابق إلى أنها ستتضمن مقبس سماعة رأس على هاتفها القادم، وهو ما يعنى أن الشركة ليست بحاجة ضرورية لهذه السماعة.

ورغم عدم معرفة الموعد المحدد لإصدار هذا المنتج إلا أنه من المرجح أن يجرى إطلاقها فى نفس وقت إطلاق هاتف OnePlus 6 والمتوقع إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة.