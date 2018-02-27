شركة نوكيا تحيي الأسطورة “8110”

(المستقلة) … استعرضت شركة “HMD Global” المالكة لحقوق بيع نوكيا نموذجا جديدا من هاتف ” Nokia 8110″ الأسطوري.

تتميز النسخة الجديدة من هذا الهاتف بغطاء منزلق يغطي لوحة المفاتيح، وهيكل منحني بشكل مميز جعل الخبراء يطلقون عليه اسم “الموزة”.

وزود “8110” بشاشة ملونة بمقاس 2.4 بوصة ودقة عرض “320*240” بكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 2 ميغابكسل، وذاكرة داخلية بحجم 4 غيغابايت.

ورغم البساطة التي يتمتع بها هذا الهاتف، إلا أنه قادر على التعامل مع شبكات “4G” وشبكات الـ WIFI والإنترنت، فضلا عن بطاريته التي أتت بسعة 1200 ميلي أمبير والتي تكفيه للعمل لأيام.

ومن المنتظر أن يطرح رسميا في مايو القادم بسعر 97 دولار تقريبا.