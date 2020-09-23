شركة نفط ميسان تنفي تشغيل عمال اجانب حقولها

المستقلة /علي قاسم الكعبي /..نفت شركة نفط ميسان، الأربعاء، ماتناقل البعض على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن تشغيل عمال اجانب في شركة سينوك الصينية.

وقال بيان عن الشركة ” ننفي نفيا قاطعا ماورد على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع”

وأشار البيان الى عد وجود “أي إعلان بهذا الخصوص سواء في شركة نفط ميسان أو الشركات الأجنبية العاملة في حقولها “.

واوضح بان ما تم نشره وتداوله من قبل احد العاملين في قسم الموارد البشرية بشركة سينوك الصينية كان تصرفاً شخصياً من قِبَلهِ وعلى صفحته الخاصة ,منوها الى أن إدارة الشركة قامت باتخاذ الأجراء المناسب بحقه.

ونقل البيان عن ادارة الشركة تاكيدها بان أي إعلان بخصوص تشغيل العاملين في الشركات الاستثمارية يكون حصراً عبر مكتب تشغيل العاطلين في محافظة ميسان .