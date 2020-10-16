نفط ميسان توضح حقيقة فيديو وصور تظهر التجاوز على انابيب نقل النفط

المستقلة / – أصدرت شركة نفط ميسان بيانا ، وضحت فيه حقيقة مقاطع الفيديو والصور الذي تناقلتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر التجاوز على احد انابيب نقل النفط الخام في حقل البزركان النفطي بهدف السرقة التي اكتشفت من قبل قوة الرد السريع .

وقال إعلام الشركة في بيان ” بانها ليست المرة الاولى التي تحصل فيها تجاوزات على انابيب نقل النفط الخام بهدف السرقة ، الا أن هذا التجاوز يحصل لأول مرة في قاطع ميسان ،وإن جميع التجاوزات السابقة كانت تحصل على مسار انابيب التصدير في قاطع محافظة البصرة وبنفس الطريقة المستخدمة من قبل عصابات الجريمة المنظمة ، وهي تختار مكانا بعيدا عن مراقبة دوريات شرطة النفط المكلفة بحماية أنابيب جريان النفط الخام والعمل على ثقب تلك الانابيب والقيام بربط خراطيم لتفريغ النفط الخام وسرقته .

واشار الى ان الشركة اتخذت اجراءات بعد اكتشاف الحالة تمثلت بتوجيه شرطة نفط البزركان للمرابطة ومراقبة منطقة التجاوز بهدف حمايتها لحين اكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية من قبل محكمة تحقيق ميسان ليتم معالجة ورفع التجاوزات من قبل كوادر الصيانة في الشركة ،لافتاً إلى انه سبق وان تمت مخاطبة شرطة النفط وبمراسلات عديدة لغرض تعزيز الوضع الامني لحقول ميسان وتعزيز السيطرات على الطرق الرئيسية والثانوية .

وختم البيان ” بان إدارة شركة نفط ميسان تؤكد التنسيق مع الجهات الأمنية مستمر وبأعلى المستويات بهدف وضع التدابير اللازمة للحد من هذه التجاوزات حفاظاً على مقدرات البلد وثرواته الوطنية من العابثين .