شركة مزيكا تتعاقد مع المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تعاقدت شركة “مزيكا” لصاحبها المنتج الكبير محسن جابر مع الفنان العالمي “عبد الحفيظ الدوزى” نجم موسيقى الراى. وتم التعاقد على جميع الأعمال الغنائية والفنية الجديدة، في مفاجأة ستقدمها “مزيكا” إلى جمهور الوطن العربي خلال موسم الصيفي المقبل.

ويعتبر المنتج الكبير محسن جابر الملقب ب”صانع النجوم”، وصاحب شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي والمالك لمجموعة قنوات مزيكا، أحد أشهر رجال الأعمال الموجدين على الساحة الفنية العربية، حيث تستحوذ شركته على أكثر من 80% من الإنتاج الموسيقي الغنائي في المنطقة العربية، فضلا عن أنه قام عام 2003 بإنشاء أول قناة عربية غنائية باسم (مزيكا) و(مزيكا زووم) .

وقد جاء هدا التعاون بعد مجموعة من المفاوضات، التي دامت أكثر من شهرين لتقريب وجهات النظر. حيت ستشهد الفترة القادمة وصول النجم العالمى الدوزي إلى القاهرة للاحتفال بالتعاقد مع شركة مزيكا والمنتج الكبير محسن جابر والمهندس هشام الجزار العضو المنتدب ومحمد جابر مدير التطوير وذلك لوضع خطه مستقبليه تليق بالدوزي الذي اعتبرته شركة “مزيكا” مفاجأة صيف 2018

وقد حقق الدوزي مجموعة من النجاحات التي بصمت مسيرة النجم المغربي الذي بدأ حياته الفنية في عمر 6 سنوات وحصل على لقب أصغر مغني راي، واستطاع أن يصل إلى العالمية بعد استقراره في بلجيكا مع عائلته وغنائه في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.. �وقدم 15ألبوما غنائيا

وقد حقق في الفترة الأخيرة طفرة نوعية ليتوج بالجائزة العالمية “داف باما ميوزيك أوردز » التي أقيمت بمدينة هامبورغ الألمانية وحصل خلالها على جائزة أحسن مغني مغربي لسنة 2017. وعرفت المسابقة هذه السنة مشاركة نخبة من الفنانين العرب والأجانب على رأسهم الشاب خالد، اللبنانية هيفاء وهبي، سعد المجرد، تامر حسني، وإليسا بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المشاهير والإعلاميين من كل أنحاء العالم، أما وطنيا فقد حصد الدوزي جائزة “موروكو ميوزيك أواردز” سنتين على التوالي كأحسن مغني مغربي.

ويستعد الدوزي لطرح أغنية جديدة خاصة بمونديال روسيا 2018 ، الصيف المقبل، ستجمعه بعدد من نجوم الغناء العربي من بينهم المصري تامر حسني، والفنانة السعودية أسيل عمران والفنان العالمي الأمريكي جيسون ديرولو و الفنان العالمي الكولومبي مالوما.

�وعبر الدوزي عن فرحته بهذا التعاون الذي يعتبره خطوة جديدة في مسيرته الفنية وفرصة كبيرة لمعانقة الجمهور العربي الكبير وخصوصا مع منتج كبير بصم على نجاح أكبر الفنانين العرب. وأكد أن هذا التعاون هو خير دليل على المكانة التي تحتلها الأغنية المغربية الآن في الساحة العربية والعالمية

فيديو لأقوى اللحظات في 2017