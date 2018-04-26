شركة مايكروسوفت تطور نسخة خفيفة من ويندوز 10

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت ستعزز التحديث الكبير المقبل لنظام ويندوز 10 بنسخة خفيفة من نظام التشغيل، والتى ستستهدف أجهزة الكمبيوتر ذات المساحات التخزينية الصغيرة، أو الأجهزة اللوحية التى تضم ذاكرة صغيرة مقارنة بالأجهزة المكتبية أو أجهزة اللاب توب.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فسيحمل إصدار ويندوز 10 الخفيف اسم Lean edition وستوفرها مايكروسوفت للشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر لوضعها فى أجهزتها التى تأتى بمساحة تخزين تبدأ من 16 جيجا بايت كحد أدنى، على أن ترسل مايكروسوفت تحديثات لنظام التشغيل بشكل دورى مع مراعاة المساحات التخزينية المنخفضة، وهو ما يعنى أيضا عدم استهلاك الكثير من باقة الإنترنت.

وكشف التقرير أن أحد المستخدمين عثر على أن مايكروسوفت أرسلت النسخة المخففة مع تحديث ويندوز 10 الذى يحمل رقم الإصدار 17650 ويأتى بتوفير مساحة تصل إلى 2 جيجا بايت من المساحة التخزينية اللازمة فى العادة للنسخ الأخرى، فيما توفر مايكروسوفت هذه المساحة من خلال إزالة بعض الخصائص والمزايا والمكونات التى لا يحتاجها بعض المستخدمين مثل متصفح إنترنت اكسبلورر القديم ومحرر السجل regedit وغيرها من التطبيقات التى لا يحتاجها المستخدم.