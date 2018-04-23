شركة مايكروسوفت تضيف الوضع الليلي لتطبيق File Explorer على ويندوز 10

(المستقلة) … أضافت شركة مايكروسوفت أخيرا ميزة الوضع الليلى لتطبيق File Explorer على نظام التشغيل ويندوز 10، إذ كانت عملاق أنظمة التشغيل أطلقت ميزة الوضع الليلى لعدد من الخيارات بنظام ويندوز مثل ” الإعدادات” والتطبيقات الخارجية، إلا أن أحدث نسخة معاينة من النظام من نظام ويندوز 10 أصبح الوضع الليلى متاحاً فى خيار مدير الملفات File Explorer.

ووفقا لما نشره موقع windowscentral الأمريكى، فيمكن تفعيل الوضع الليلى فى File Explorerمن خلال تنزيل آخر نسخة معاينة من ويندوز 10 ضمن تحديث Redstone 5 والتى من المنتظر أن تتوفر لاحقاً ضمن التحديث الرئيسى الكبير لكافة مستخدمى ويندوز.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة من خلال الإعدادات الخاصة بمدير الملفات، الأمر الذى يجعل عملية استخدام التطبيق فى ساعات الليل المتأخرة أمرا غير مرهق، خاصة وان مدير الملفات يتيح للمستخدمين الكثير من الخيارات بما فى ذلك التنقل بين أكثر من تبويب أو مجلد بسهولة أكبر من العمل ضمن نافذة واحدة.