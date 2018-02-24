شركة مايكروسوفت تسعى لجعل تحديثات ويندوز أسرع

(المستقلة) …. تسعى شركة مايكروسوفت لزيادة سرعة تحديثات ويندوز فى أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، حيث كشفت إحدى الموظفات بالشركة فى تغريدة لها على تويتر أن التحديثات السريعة تعتبر من الأولويات التى يعملون عليها على المنصة.

تحديث ويندوز 10

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الهندى، فقد أطلقت شركة مايكروسوفت العديد من المميزات بالفعل للكثير من المستخدمين، ويمكن لمستخدمى ويندوز 10 داخل الشركات الحصول على تحديثات نظام التشغيل بسرعة داخل الشبكة لمحلية، جعل ترقيات أسرع لجميع أجهزة الكمبيوتر على الشبكة.

ويندوز 10

ومع تحديثCreators Update فقد قدمت مايكروسوفت منصة التحديث الموحدة، فيما بدأت شركة مايكروسوفت خلال الأسبوع الماضى العمل على السماح للمستخدمين استئناف تنزيل تحديثات ويندوز فى حالة ما إذا تم تعطيل الاتصال، دون الحاجة للبدء من جديد كما كان يحدث فى السابق.