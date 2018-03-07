شركة مايكروسوفت تختبر إطلاق كورتانا على تطبيق Outlook

(المستقلة) … أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها لإطلاق مساعدها الذكى كورتانا على تطبيق Outlook بنظامى أندرويد و IOS، وسيسمح ذلك لمستخدمى Outlook بالاستماع إلى رسائل البريد الإلكترونى والرد عليها بصوتهم، حيث تقوم مايكروسوفت بتطوير هذه الميزة بطريقة تجعل من السهل استخدامها أثناء القيادة وتوصيلها بالسيارة عن طريق البلوتوث، إذ يمكن للمستخدم سؤال كورتانا عن البريد الإلكترونى” أو مطالبتها بقراءة الرسائل من جهات اتصال معينة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “gsmarena”، سيتمكن المستخدمون من الرد باستخدام الطريقة ذاتها على رسائل البريد الإلكترونى، من خلال إملاء محتويات الرسالة للمساعد الشخصى كورتانا.

ويتم حاليا اختبار دمج المساعد فى Outlook لنظامى التشغيل أندرويد و IOS داخليا فى مايكروسوفت، وإذا حصلت الشركة الأمريكية على ردود فعل إيجابية، فمن المقرر أن تصل الميزة لكلا الإصدارين التجريبى والعام لتطبيقات الهواتف الذكية.