شركة للحماية الالكترونية :الفرق الرياضية في المنطقة معرضة للخطر

(المستقلة)..حثت الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية، أكرونيس، الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي على اعطاء الأولوية لأمن وسلامة البيانات، من خلال الاستثمار في حلول الحماية الالكترونية، وخصوصاً في ظل تزايد التهديدات والهجمات الالكترونية.

وقالت الشركة هنالك العديد من التقارير التي تستمر برسم صورة متشائمة عن كيفية قيام المخترقين الالكترونيين بتصعيد هجماتهم على بعض الشركات غير المُستعدّة إلكترونيا في منطقة الشرق الاوسط. وتركز الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الالكترونية على المجال الرياضي في المنطقة، ضمن مجالات أخرى، والذي يواجه تهديدات إلكترونية وشيكة يمكن أن تسبب شللاً للفرق وتؤثر سلباً على نتائجها المستقبلية بحسب وجهة نظر الشركة.

وقال مدير الحسابات الإقليمي في الشرق الاوسط إسلام شاكر: ” لاحظنا فجوة حقيقية في المجال الرياضي في المنطقة من ناحية الحماية الإلكترونية، ويعد وجود هذه الفجوة أحد أسباب تواجدنا في الإمارات العربية المتحدة خلال أسبوع جيتكس للتقنية للبحث عن شراكات جديدة مع فرق رياضية متعددة لنقدم لهم خبرتنا في مجال الحماية الالكترونية.”

وتبعاً لتقرير نشر خلال ندوة للحماية الإلكترونية عقدت في جنوب افريقيا في نيسان/ابريل من هذا العام، فقد تعرضت الإمارات العربية المتحدة لأكثر من مليون عملية احتيال الكتروني وذلك فقط خلال الربع الأول من عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الابلاغ عما يزيد عن 52,000 هجوم من برمجيات خبيثة في نفس الفترة، مما يسجل ارتفاعاً بنسبة 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2018.

وفي حديثه مع المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات الذين تناقشوا مع خبراء الحماية الالكترونية في أسبوع جيتكس للتقنية الذي اختتم للتو، عبر إسلام شاكر عن مخاوفه بالنسبة إلى المعدل الذي تتعرض فيه الشركات في المنطقة إلى الهجمات الالكترونية.

وأضاف مُعلّقاً: ” إنّ الإحصائيات التي تتحدث عن كيفية تأثر المنطقة من الهجمات الالكترونية صادمة. هذه التهديدات هي في ارتفاع مستمر ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم الاستعداد وقلة الاستثمار في الحماية الالكترونية من قبل معظم الشركات والفرق الرياضية. تحتاج المنظمات إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل للحماية الالكترونية من خلال دمج الأنظمة المضادة للهجمات الالكترونية لتقوم هذه الأنظمة بحماية البيانات القيمة والمُهمّة ولتضمن عدم التأثير على عملياتها”.

وتقوم أكرونيس لحلول الحماية الالكترونية بالوصول إلى هدفها عن طريق معالجة الأقسام الخمسة للحماية الالكترونية وهي: السلامة وسهولة الوصول للمعلومات والخصوصية والموثوقية والأمان (SAPAS)

ويضع هذا المنهج مستخدمي حلول أكرونيس في موقع مميز حيث لا يمكنهم الحصول على معلوماتهم بشكل آمن وحسب بل أيضاً يسهل الوصول إليها واستردادها في حال ضياعها.

توسيع رؤية الحماية الالكترونية

ستكون قمة أكرونيس الالكترونية العالمية، والتي ستعقد من 13 إلى 16 تشرين الاول/أكتوبر عام 2019 في فندق فونتاين بلو في ميامي، أكبر اجتماع للمطورين، البائعين، مزودي الخدمات، والمختصين بتكنولوجيا المعلومات ممن يتطلعون لتطوير شبكة معارفهم، والتعلم، ومشاركة معرفتهم في الرؤية المشتركة لمستقبل الحماية الالكترونية.

المصدر: “ايتوس واير”