شركة كي .. مستمرة بدفع رواتب المتقاعدين والموظفين وكافة الخدمات

المستقلة..أكدت شركة كي كارد بفضل ريادتها في تكنولوجيا الدفع الألكتروني في العراق على الاستمرار في صرف رواتب المتقاعدين والموظفين اضافة الى السلف والقروض بشكل طبيعي، منوهة الى أن الأحداث الأخيرة لن تشكل أي معوقات أمام الوفاء بالإلتزامات

وأعربت الشركة عن رغبتها في أن تطمئن الجمهور أنه وبعد 13 عامًا من خدمة العراقيين، ستبقى سبّاقة ومستعدةً كما دائمًا، وستواصل الوفاء بالتزاماتها التجارية تجاه الشركاء وملايين المواطنين العراقيين الذين يمكنهم وبثقة كبيرة الاعتماد على منتجات شركة كي كارد في تحويل أموالهم بأمان، وتنفيذ المعاملات المالية المختلفة. فالشركة تُمارس أعمالها بشكل طبيعي وتنفّذُ جميع المدفوعات.

وأشارت الى أن صرف الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين وطلبات السلف والقروض سيستمر في وقتها كالمعتاد، وبنفس الطريقة التي عهدت شركة كي كارد القيام بها لأكثر من عقد من الزمان.

وخلال هذه الأوقات، يستمر فريق شركة كي كارد المكون من المهنيين والمتخصصين في تلبية التزاماته بخدمة زبائن شركة كي كارد وشركائها على حد السواء.