شركة كي توضح في بيان رسمي نسب الاجور لحاملي بطاقاتها

(المستقلة)..أكدت شركة ان نسب اجور خدمة الدفع الالكتروني لحاملي بطاقاتها مثبتة في وصل استلام الراتب.

و أوضح بيان صادر عن الشركة ان نسب الاجور الرسمية المستحقة مثبتة على وصل الاستلام،‏‫ويمكن للمستفيد ملاحظتها عدم دفع اي مبلغ إضافي وفِي حال عدم التزام صاحب المنفذ بالنسب الرسمية يمكن للمستفيد الاتصال بمركز خدمة الزبائن مباشرة، لاتخاذ الإجراء اللازم.

ونبه البيان الى اهمية تنمية ثقافة الرقابة الشعبية، وجاء هذا البيان بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تجاوز اصحاب المنافذ على النسب الرسمية للأجور وفر مبالغ اعلى من المقررة.