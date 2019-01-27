شركة كي.. تواصل صرف سلف ٣، ٥، ١٠ مليون

(المستقلة)..أكدت شركة كي استمرار صرف سلف ٣ ،٥، ١٠ مليون الى الموظفين الموطنة رواتبهم مع صرف الرافدين .

وقال المستشار الإعلامي للشركة غازي الكناني ان توفير الخدمات المالية وتنوعها يمثل هدف الشركة للمرحلة القادمة، وبذلك تواصل صرف هذه السلف التي تجعل أمام الموظف خيارات عدة يمكنه اختيار ما يتناسب وحاجته.

ولفت لى ان شركة كي تعمل على تبني منتجات جديدة تسهل حصول عائلة كي على المنتجات بعيدا عن الروتين والتعقيد الذي كان يصاحب مثل هذه الخدمات، وبذلك نكون قد جعلنا حياة المواطن أسهل .

يذكر ان عائلة كي تضم اكثر من ٧ مليون مستفيد من حاملي بطاقاتها .