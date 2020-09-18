شركة كي تنفي هروب مديرها ..وتعد امر الاعتقال مضرا بالاقتصاد العراقي

المستقلة.. نفت شركة (كي) ان يكون مديرها كان يحاول الهرب عند القبض عليه قرب مطار بغداد.

وقالت الشركة في بيان ان تواجد مديرها بهاء عبد الحسين في المطار كان من أجل السفر حيث يرتبط ببرنامج سفر منظم يعد جزء من برنامجة الحياتي والعملي.

وذكر البيان ان الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا بآليات عمل الشركة العالمية للبطاقة الذكية وتعددت المنتجات التي قدمتها لجمهور المستفيدين مما أثار حفيظة الشركات المنافسة.

واكد البيان أن امر الاعتقال “بات يضر بسمعة الاقتصاد العراقي ويمنع رجال الأعمال والاستثمارات الدولية من الحضور الى العراق”، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة “ان تحمي رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد”.