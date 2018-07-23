شركة كي تقدم منتجات متطورة باقل التكاليف

‏(المستقلة).. أكد احمد كاظم المدير التجاري في شركة كي استمرار تطوير برامج عمل المدفوعات في الشركة وما يتوافق مع التطورات التي تشهدها دول العالم المتقدم في هذا المجال .

وقال كاظم ان شكل التعاملات واليات الدفع الالكتروني ستشهد تغييرأ إيجابيا خلال الفترة المقبلة ، لاسيما بعد ان بدأ المواطن يتفاعل مع هذه التطورات في المدفوعات الالكترونية والتي أخذت بالانتشار في البلاد .

وأشار إلى ان فرق عمل شركة كي تؤشر بشكل متواصل المنتجات التي تلامس حياة المستفيد وتعمل على جعلها تصل اليه بانسيابية عالية من خلال برامج يستطيع التعامل معها بسهولة تامه موكدا على دور التقنية البايومترية في كشف حالات التكرار والتزوير مما يسهم في حفظ المال العام واستغلال الموارد بشكل امثل وجعل تجربة الزبون سهلة لاعتمادها على البصمة لا الرقم السري.

جدير بالذكر ان شركات عالمية مثل شركة فيزا تسعى في خطتها لعام ٢٠٢٠ بجعل تفويض الحركات المالية على شبكتها يتم بالطريقة البايومترية مما يجعل منظومة كي مفخرة وطنية من ناحية التصميم والاداء. يذكر ان عائلة شركة كي تتكون من ٧ مليون شخص مستفيد في جميع مناطق العراق .‏