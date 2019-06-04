شركة كي تصدر بيان لحاملي كي كارد من المتقاعدين

(المستقلة).. اعلنت شركة كي عن توقف اصدار بطاقات كي كارد في هياة التقاعد الوطنية من تاريخ 2/6/2016 حيث سيتم اصدار بطاقات ماستركارد من مصرف الرافدين وشركة كي عوضا عنها.

ونبه بيان للشركة ان بطاقات كي كارد المصدرة مسبقا سيتم استبدالها بالاصدار الجديد لبطاقات ماستر كارد الرافدين ضمن جدول زمني يتم بالتنسيق مع الهياة لضمان انسيابية وسهولة العملية.

وطمأنت الشركة الجميع بان عملية الاستبدال ستتم بشكل انسيابي يضمن حقوق المتقاعدين واستمرار استلام رواتبهم بصورة طبيعية ولن يكون هناك اي توقف اثناء عملية الاستبدال المشار اليها خدمة واكراما لشريحة المتقاعدين.