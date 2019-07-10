“شركة كي”تؤكد صرف رواتب المتقاعدين عبر كي كارد

(المستقلة).. اكد بيان لشركة كي استمرار صرف عبر بطاقة كي كارد دون الحاجة لتغييرها وبموافقة البنك المركزي العراقي، وجاء في البيان بناء على ما جاء في كتاب هيئة التقاعد العامة ذي الرقم ٢٨٢١ في ١٠ تموز الجاري، يتم الاستمرار بدفع رواتب المتقاعدين بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني “كي كارد” وعدم استبدالها باي بطاقة اخرى، وهذا يقترن برغبة المتقاعد وبطلب تحريري منه، وعدم إجباره على الاستبدال ، لاسيما بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي على اعتماد ماستر كي في دفع رواتب المتقاعدين.

وتعتمد بطاقة الدفع الالكتروني ماستر “بصمة – رقم سري” الصادرة من مصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية، في دفع رواتب المتقاعدين الجدد.

وتواصل شركة كي الوطنية نشاطها متناغمة مع التطورات الدولية التي يشهدها نظام المدفوعات، من اجل تلبية حاجة المواطن العراقي.