شركة كويتية لإنشاء مدينة صناعية متكاملة في كربلاء

(المستقلة)/علي النصرالله/.. أحالت هيئة الاستثمار الوطنية / دائرة الاستثمارات ، مساء السبت ، لشركة يسرة الكويتية للطاقة إنشاء مشروع مدينة صناعية متخصصة في إقامة الصناعات الهندسية والكيمياوية والنفطية والبتروكيمياوية بمساحة 30 الف دونم على أراضي مجاورة لمشروع مصفى كربلاء النفطي غربي المحافظة ،

وقالت الشركة إن المشروع يخدم مصفاة كربلاء النفطي بشكل مباشر من خلال تصنيع المواد والمنتجات التي تحتاجها عمليات التكرير في المصفاة ، إضافة الى انتاج مواد كيمياوية متنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وأسواق المنطقة والأسواق العالمية .

وقال النائب عن كتلة الفتح حامد الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مشروع إنشاء مدينة صناعية على الأرض المجاورة لمصفى كربلاء النفطي وبمساحة 30 الف دونم خطوة جبارة في الصناعات التحويلية النفطية “،مؤكدا إنه “تم أخذ موافقات الوزارات المعنية النفط، الصناعة، الكهرباء، المالية، ومستمرين في باقي الإجراءات القانونية لإنجاز هذا المشروع “.

وأضاف إن “انجاز المشروع سيشغل من الايدي العاملة 40 الف مواطن من أهالي المدينة وسيقضي على البطالة ، أضافة سيكون انطلاقة للصناعات البتروكيميائية المفقودة في العراق والتي توازي في ايراداتها النفط المصدر “.