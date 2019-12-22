شركة “كريم” العراق تطلق حملة “55 فائزا” تحت شعار “اليوم أنت الرابح”

(المستقلة)… أطلقت شركة “كريم” العراق مؤخراً حملة “55 فائزا” تحت شعار “اليوم أنت الرابح”، وذلك بهدف مكافأة عملائها على ثقتهم بها واعتمادهم على تطبيقها في تنقلاتهم من مكان إلى آخر، وتحفيزاً لغير العملاء للمبادرة بالانضمام لشبكة العملاء للاستفادة ليس فقط من خدماتها الرامية لتبسيط وتسهيل تفاصيل حياة المزيد من الناس في المدن التي تغطيها بما فيها العاصمة بغداد، والنجف، والموصل، وأربيل، بالإضافة للبصرة، بل وللاستفادة من القيم المضافة التي تقدمها.

وتتيح “كريم” ضمن حملتها التي تتواصل على مدار شهر كامل لعملائها الأكثر استخدامها لتطبيقها وأصحاب عدد الرحلات الأكثر المنفذة معها باستخدام رمز الحملة الترويجي “55” الذي خصص لها، فرصة الفوز لما مجموعه 55 فائزاً بالعديد من الجوائز القيمة، وذلك بموجب سحب يتم إجراؤه يومياً لاختيار الفائزين، وتضمنت الجوائز 5 هواتف iPhone 11 لخمسة فائزين، و25 باقة من باقات الرحلات لـ 25 فائزاً، تتألف كل منها من 6 رحلات مجانية، هذا فضلاً عن الجوائز النقدية البالغ عددها 25 جائزة بواقع 200 دولار أميركي لكل فائز.

وتندرج هذه الحملة ضمن برامج “كريم” المنبثقة من استراتيجيتها الخاصة بالتسويق والتواصل مع العراقيين من العملاء وغير العملاء، كما أنها تعبّر عن ثقافتها المعطاءة، وتجسد ركائز تميزها التي يعد من أهمها التفوق على تطلعات أبناء المجتمعات التي تعمل ضمنها، وهو ما يقف وراء الانتشار الآخذ بالتوسع لعلامتها التجارية.

ويشار إلى أنه يمكن الحصول على خدمات “كريم” على مدار الساعة يومياً من أي مكان لأي مكان آخر بكبسة زر عبر تطبيق “كريم” على الهواتف الذكية، أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر الاتصال بمركز خدمة الزبائن. ويمكن للمستخدمين حجز رحلة تنطلق مباشرة مع طلب أقرب سائق سيارة نقل متاح في المنطقة التي يتواجد فيها الراكب وفي الوقت الحقيقي، أو حجز رحلة مسبقاً لوقت لاحق وجدولتها حسب الحاجة، أو حتى حجز وبرمجة الرحلات التي تتكرر في نفس الوقت، كل ذلك مع ميزة الوصول إلى نقطة الانطلاق بمنتهى الدقة نظراً للاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

أما العملاء الذين يتعذر عليهم الوصول للإنترنت، فإن خدمة “عدّاد كريم” تمكنهم من حجز رحلة مع أي من سيارات أسطول “كريم” ومنها سيارات التاكسي العاملة على تطبيقها، والمتاحة في قلب الوجهة المراد مغادرتها، وذلك بعد الاستدلال على مكان توافرها عبر شعار “كريم” الذي تحمله هذه السيارات والتي تم وسمها به.(النهاية)