شركة كربلاء لصناعة الإسمنت توقف اعمالها  حتى إشعار آخر

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن قائمقام قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء  ، اليوم الاحد ، إن “شركة كربلاء لصناعة الاسمنت أوقفت اعمالها حتى اشعار اخر،  باستثناء قسم الحماية والإطفاء على أن يتم وضع برنامج لذلك من قبل إدارة الشركة “.

وقال رائد المشهداني في تصريح لـــ ( المستقلة ) تماشيا “مع مقررات خلية الأزمة المركزية وإجراءات حظر التجوال وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا ،  تم “الاتفاق مع إدارة الشركة بإيقاف العمل في الوقت الحالي الى إشعار آخر “.

واشار الى أن الهدف ” من الاتفاق جاء حرصا على سلامة المنتسبين “.

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