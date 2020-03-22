شركة كربلاء لصناعة الإسمنت توقف اعمالها  حتى إشعار آخر

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن قائمقام قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “شركة كربلاء لصناعة الاسمنت أوقفت اعمالها حتى اشعار اخر، باستثناء قسم الحماية والإطفاء على أن يتم وضع برنامج لذلك من قبل إدارة الشركة “.

وقال رائد المشهداني في تصريح لـــ ( المستقلة ) تماشيا “مع مقررات خلية الأزمة المركزية وإجراءات حظر التجوال وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا ، تم “الاتفاق مع إدارة الشركة بإيقاف العمل في الوقت الحالي الى إشعار آخر “.

واشار الى أن الهدف ” من الاتفاق جاء حرصا على سلامة المنتسبين “.