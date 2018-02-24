شركة “فيس بوك” تفتح باب التسجيل لمؤتمر مطوريها السنوى F8

(المستقلة) … بدأت شركة فيس بوك فتح باب التسجيل للاشتراك فى مؤتمرها السنوى للمطورين F8، حيث من المنتظر أن يعقد مؤتمر F8 2018 فى الفترة 1 و2 مايو المقبل فى مركز مؤتمرات ماكنرجى فى سان خوسيه، حيث يمكن للمطورين التسجيل للمؤتمر عبر موقع f8.com.

ووفقًا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت “فيس بوك” إن مؤتمرها السنوى للمطورين يعرض التكنولوجيات والأدوات الجديدة وغيرها من أعمال المطورين الذين يعتمدون عليها، حيث من المنتظر أن يضم مؤتمر مطورى فيس بوك أكثر من 50 جلسة، ويمكن للمشاركين حضور العروض التفاعلية، كما سيكون لديهم الفرصة للقاء مطورى منتجات فيس بوك المختلفة والتفاعل مع مجتمع المطورين العالمى.

وقالت الشركة إن المؤتمر هذا العام سوف يغطى مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تهم المطورين والشركات، وسوف يكون الحضور قادرين على معرفة المزيد من المنتجات والابتكارات الجديدة ضمن عائلة “فيس بوك”، كما يمكن للمستخدمين الاشتراك ومشاهدة البث المباشر للندوات التى يفضلونها.