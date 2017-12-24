شركة سامسونغ تعدل كمية شاشات “OLED” الموردة لآبل

(المستقلة) … أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ ستزيد من كمية شاشات “OLED” التي تبيعها لآبل 4 مرات.

بعد الخلافات التي نشبت بين آبل وسامسونغ، بداية العام، بسبب ثمن شاشات “OLED” التي تصنعها سامسونغ لهواتف “آيفون-X” والهواتف المستقبلية التي ستنتجها آبل في 2018، توصلت الشركتان لحل تابعت فيه سامسونغ تزويد منافستها الأولى في الأسواق بهذا النوع من الشاشات.

واليوم، تؤكد بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ عازمة على رفع كمية الشاشات المباعة لآبل بمقدار 4 مرات، حيث ستخصص هذه الشاشات لهواتف “آيفون-X” التي لا تزال قيد التصنيع، و3 نماذج من الهواتف الجديدة التي تعمل آبل على تطويرها حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طالبت آبل سابقا بدفع 130 دولارا مقابل كل شاشة OLED تزود بها الشركة الأمريكية هواتف “آيفون-x”، وهذا السعر وفقا للخبراء يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بالثمن الذي دفعته آبل مقابل شاشات هواتف iPhone 7 Plus والذي تراوح ما بين 45 و55 دولارا.

وحول الموضوع، كان موقع Bloomberg قد أكد في وقت سابق أن “آبل لن تستطيع التخلي كليا عن شاشات سامسونغ، قبل عام 2019، أي قبل أن تبدأ شركة إل جي بإنتاج شاشات OLED للاتجار بها على نطاق واسع. أما إنتاج اليابان والصين لهذه الشاشات على نحو تجاري فقد يستغرق عدة سنوات، وخصوصا أن سامسونغ تستحوذ حاليا على أغلب براءات الاختراع التي تتعلق بتصنيع شاشات OLED في العالم”.