شركة سامسونج تطلق تحديثا جديدا لمتصفح الإنترنت الخاص بها على نظام أندرويد

(المستقلة) … أطلقت شركة Samsung تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الخاص بها Samsung Internet Browser على نظام اندرويد، مما يجعله أسرع وأفضل من أى وقت مضى، لتوفير تجربة تصفح أفضل ورسومات محسنة فى الألعاب عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، دعم متصفح الإنترنت من سامسونج بعدد من المزايا الجديدة، وعلى رأسها توفير تصفح محمى لتنبيه المستخدمين عند زيارة المواقع التى تحاول سرقة المعلومات أو تثبيت برامج ضارة، جنبا إلى جنب تحسينات مختلفة للواجهة بما فى ذلك رمز “إضافة إلى الشاشة الرئيسية” ، ووضع القارئ للمواد الإخبارية، بالإضافة إلى ذلك تم تحسين تحويل علامات التبويب، إذ يعمل المتصفح الآن بطريقة أكثر كفاءة على الأجهزة التى تحتوى على أقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى.

ولا تتوفر هذه المزايا الجديدة سوى بالإصدار التجريبى من متصفح الإنترنت الخاص بسامسونج ، ومن المفترض وصول هذه الخواص المميزة إلى الإصدار العادى قريبًا، كما يمكن تحميل الإصدارين التجريبى والعادى من المتصفح مجانًا على Google Play.

جدير بالذكر أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى هاتف Samsung لاستخدام متصفح الإنترنت الخاص بها، حيث يمكن تثبيته على أى جهاز يعمل بنظام التشغيل Android 5.0 أو أحدث.