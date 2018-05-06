شركة سامسونج تستعد للكشف عن هاتف جلاكسى S8 Lite

(المستقلة) … ظهر هاتف جلاكسى S8 لايت خلال الشهر الماضى على موقع اختبارات الاداء benchmarks، والتى كشفت أن الهاتف سيمتلك معالج Snapdragon 660 وشاشة 5.8 بوصة، وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الهاتف حصل أخيرا على ترخيص لجنة الاتصالات الصينية TENAA وهو ما يشير إلى أن إطلاق الهاتف بات وشيكا.

ومن المنتظر أن يأتى الهاتف باللون الأسود، وسيمتلك مستشعر بصمة إصبع فى الخلف، إضافة إلى زر مخصص للمساعد الشخصى Bixby.

مواصفات هاتف Galaxy S8 Lite

-شاشة 5.8 بوصة بدقة 1080×2220 بيكسل.

– معالج كوالكوم Snapdragon 660

– ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت LPDDR4.

– ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

– نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.0

-كاميرا خلفية 16ميجا بيكسل.

– كاميرا أمامية 8ميجا بيكسل.

– مستشعر بصمة إصبع.

– بطارية قوية 3000mAh